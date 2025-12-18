Segni In Cattedrale Domenica 21 alle 18,30 tradizionale concerto Armonie del Natale del Collegium Musicum Signinum

Domenica 21 alle 18,30, nella suggestiva cornice della Cattedrale, il Collegium Musicum Signinum presenta il tradizionale concerto “Armonie del Natale”. Un appuntamento imperdibile per immergersi nelle atmosfere festive attraverso un repertorio ricco di melodie e emozioni, che invita alla contemplazione e alla celebrazione del Natale. Un momento di musica e tradizione che arricchisce la comunità e rende speciale questa stagione.

SEGNI – Anche quest'anno, il Collegium Musicum Signinum ci propone il tradizionale concerto "Armonie del Natale": il programma prevede l'esecuzione

