Segnalazioni sul Trono di Ciro Solimeno di UeD | due ragazze lo prendono in giro?

Il Trono di Ciro Solimeno di Uomini e Donne si apre con un inizio sottotono, lasciando i telespettatori in attesa di emozioni e dinamiche coinvolgenti. Finora, il protagonista sembra ancora emergere poco, mentre alcune segnalazioni suggeriscono che alcune ragazze potrebbero prenderlo di mira. Resta da scoprire come evolverà questa esperienza e se il percorso di Ciro saprà catturare l’attenzione del pubblico.

© Tutto.tv - Segnalazioni sul Trono di Ciro Solimeno di UeD: due ragazze lo prendono in giro? Il Trono di Uomini e Donne di Ciro Solimeno non è cominciato certamente nel migliore dei modi. Durante le varie puntate si sta parlando piuttosto poco di lui, sta di fatto che non sono ancora nate dinamiche intriganti per i telespettatori. Contrariamente a quanto va in onda, però, la situazione è molto più animata fuori dal contesto di UeD, dato che sono numerose le segnalazioni che stanno trapelando su questo trono. A finire nel mirino è stata, soprattutto Alessia Antonetti. In queste ore, sono trapelate altre indiscrezioni che metterebbero in cattiva luce le sue reali intenzioni, ma non solo. 🔗 Leggi su Tutto.tv Leggi anche: Uomini e Donne, segnalazioni sul trono di Ciro Solimeno, arriva la replica della corteggiatrice Alessia Antonetti Leggi anche: Segnalazioni su Ciro Solimeno e Alessia di UeD: incontri, agenzie e grandi dubbi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Uomini e Donne, Martina De Ioannon fa una gaffe social: c'entra Ciro Solimeno; Uomini e Donne anticipazioni: Flavio annuncia che la scelta è vicina, Ciro Solimene balla con Elisa; “Uomini e Donne”, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 dicembre; Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo trono. Ciro, nuova segnalazione su Alessia: “A Uomini e Donne solo per il cinema”/ Spuntano video e frasi choc - Ciro, nuova segnalazione su Alessia: "A Uomini e Donne solo per il cinema", cresce il sospetto di una strategia studiata ad hoc. ilsussidiario.net

Ciro Solimeno e Alessia a Uomini e Donne: cresce il sospetto di un piano studiato - Nuove segnalazioni su Alessia, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne: sarebbe un’attrice e potrebbe usare il dating show per la carriera nel cinema. quilink.it

Uomini e donne, Ciro poco considerato in studio, Pugnaloni: 'Il suo trono esiste?' - Nelle ultime quattro registrazioni si è parlato pochissimo di Ciro e delle sue corteggiatrici, e c'è chi si chiede che rilevanza avrebbe nel programma ... it.blastingnews.com

Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas-Italian Fanpage - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.