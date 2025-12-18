SebinoConnect® Box | il nuovo ecosistema digitale per la sicurezza firmato Sebino

Scopri SebinoConnect® Box, il rivoluzionario ecosistema digitale firmato Sebino. Un passo avanti nell’innovazione, capace di trasformare la sicurezza in un sistema intelligente, affidabile e predittivo. La nostra evoluzione da system integrator a hub di innovazione garantisce soluzioni all’avanguardia, pensate per assicurare continuità operativa e protezione totale ai nostri clienti.

“La nostra azienda sta vivendo una significativa evoluzione da system integrator a vero e proprio hub di innovazione nella sicurezza, con l’obiettivo di offrire ai clienti soluzioni affidabili, predittive e orientate alla continuità operativa”. Così Gianluigi Mussinelli, presidente di Sebino SpA – azienda di riferimento nel mercato italiano nell’ambito della progettazione, installazione e manutenzione di impianti antincendio e sistemi integrati per la sicurezza – ha concluso l’evento, organizzato presso l’ NH Hotel di Rho, dedicato all’ evoluzione dei sistemi di sicurezza antincendio e dei servizi digitali di monitoraggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

