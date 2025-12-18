Sdg non riesce a sbloccarsi In Mugello arriva un altro ko | Errori nella realizzazione

La SDG Spezia Pallamano incappa in un’altra battuta d’arresto nel campionato di serie B maschile, con una sconfitta contro il Mugello per 28-20. Gli errori nella realizzazione continuano a pesare sulla prestazione della squadra, che resta ancorata al penultimo posto in classifica insieme al Grosseto, con soli due punti. Un momento difficile che richiede riflessione e rinnovato impegno per risalire la china.

Ancora uno stop per la Sdg Spezia Pallamano nel campionato di serie B maschile: dopo essere stato sconfitto dalla Pallamano Mugello per 28-20, il team spezzino resta ancorato al penultimo posto in classifica insieme al Grosseto, a quota due punti. Dopo la rivoluzione che ha interessato la formazione di coach Andreini, in queste prime giornate di campionato ci sono ancora equilibri da definire e meccanismi da oliare per i Lupi di Mare. La sfida disputata su un parquet notoriamente ostico, è stata segnata per i Seawolves dalle tante defezioni causate dai malanni di stagione. Nel primo tempo, gli ospiti hanno faticato a trovare soluzioni efficaci sia in fase offensiva sia in fase difensiva, andando negli spogliatoi sotto 17-10.

