Scuole invitate a partecipare alla seconda edizione de L’Italia delle donne | candidature entro il 19 dicembre

Le scuole sono invitate a partecipare alla seconda edizione di L’Italia delle donne, un progetto promosso dalla Ministra Eugenia Roccella. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna per valorizzare e promuovere i ruoli delle donne nella società. Le candidature sono aperte fino al 19 dicembre. Un’occasione importante per coinvolgere le giovani generazioni e alimentare il dibattito sui diritti e le opportunità femminili nel nostro Paese.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.