Scuole invitate a partecipare alla seconda edizione de L’Italia delle donne | candidature entro il 19 dicembre
Le scuole sono invitate a partecipare alla seconda edizione di L’Italia delle donne, un progetto promosso dalla Ministra Eugenia Roccella. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna per valorizzare e promuovere i ruoli delle donne nella società. Le candidature sono aperte fino al 19 dicembre. Un’occasione importante per coinvolgere le giovani generazioni e alimentare il dibattito sui diritti e le opportunità femminili nel nostro Paese.
Dopo l’edizione iniziale, che ha riscosso grande attenzione, prende il via la seconda edizione del progetto L’Italia delle donne, promosso dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L’obiettivo rimane quello di far emergere e valorizzare figure femminili legate alla storia e alla memoria dei territori italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
