Scuola di Ceciliano revocata la chiusura del 19 dicembre

La scuola primaria “Pietro Debolini” di Ceciliano rimarrà aperta domani, 19 dicembre, grazie all’ordinanza del sindaco che ha revocato la chiusura precedentemente prevista. Un provvedimento che permette agli studenti di proseguire regolarmente le attività didattiche, garantendo continuità e sicurezza. La decisione rappresenta un passo importante per la comunità, sottolineando l’impegno delle autorità locali nel tutelare il diritto all’istruzione.

Con apposita ordinanza del sindaco è stata revocata la chiusura della scuola primaria “Pietro Debolini” di Ceciliano prevista per la giornata di domani, venerdì 19 dicembre. La revoca ha fatto seguito alla comunicazione in data odierna da parte del fornitore di energia elettrica, secondo la quale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

