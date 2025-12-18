Scossone Larcianese C’è l’esonero di Cerasa

La Larcianese ha deciso di cambiare guida tecnica, esonerando Maurizio Cerasa dopo la sconfitta contro il Cenaia. La dirigenza viola ha preso questa decisione in cerca di una svolta, puntando a risollevare le sorti della squadra e ritrovare il cammino verso i risultati sperati. Un nuovo capitolo che potrebbe segnare un punto di svolta per il club.

La Larcianese ha esonerato Maurizio Cerasa. La decisione della dirigenza viola è stata presa dopo il ko di domenica scorsa contro il Cenaia. "Nulla toglierà quello che Cerasa ha dato alla Larcianese in quasi cinque anni di permanenza – si legge nella nota diffusa dalla Larcianese –, dove mai da parte sua sono mancate né la professionalità, né le capacità e né tantomeno l’attaccamento alla nostra società. È stata una decisione difficile da prendere, ma ritenuta necessaria per il bene del club". La guida tecnica della squadra è stata temporaneamente affidata all’allenatore in seconda, Marco Civitelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Reduci dal turno di riposo, l’Eccellenza della Larcianese riparte da Montespertoli: gialloverdi male in casa sin qui, occasione viola - facebook.com facebook