Esplora i look di bellezza di Lily Collins degli ultimi mesi, tra nuove acconciature e make-up sorprendenti. Emily in Paris sta per tornare: il 18 dicembre torna la serie Netflix con la quinta stagione, promettendo emozioni e novità. Resta aggiornato sui trend di stile e scopri come Lily sfoggia il suo fascino in ogni occasione.

© Amica.it - Scopri tutti i beauty look sfoggiati da Lily Collins negli ultimi mesi: dal nuovo taglio di capelli alle scelte make up Emily in Paris sta per tornare: i fan della serie Netflix con protagonista Lily Collins ritroveranno la loro beniamina a partire dal prossimo 18 dicembre per una quinta stagione molto attesa e ricca di novità. L'attrice, intanto, continua a far parlare di sé non solo per la sua bravura ma anche per i beauty look che a volte sembrano confonderla con il personaggio di Emily Cooper, altre la rendono completamente diversa, ma sempre impeccabile. Lily Collins, il beauty look della première parigina di Emily in Paris. L'attrice 36enne è tornata a far parlare di sé in occasione della première parigina della serie, lo scorso 15 dicembre.

