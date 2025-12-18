Una scoperta sconvolgente scuote una coppia a Trieste: foto intime delle figlie sul cellulare del genitore, riprese di nascosto. L'uomo, nel tentativo di nascondere le prove, distrugge il telefono, ma la verità emerge comunque. Un caso che mette in luce i rischi e le implicazioni di un uso improprio della tecnologia in ambito familiare.

© Quotidiano.net - Scopre le foto delle figlie nude sul cellulare del compagno: lui le filmava di nascosto

Trieste, 18 dicembre 2025 – Ha distrutto il telefonino prima che finisse in mano ai carabinieri. Ma non è bastato a cancellare le prove. Gli inquirenti hanno recuperato tutto o quasi: sul cellulare dell’uomo, elettricista e installatore di sistemi di allarme e videosorveglianza, c’era materiale scottante: foto che ritraevano le figlie minorenni della convivente, nude. E non solo. Tutto parte lo scorso settembre quando una donna residente in provincia di Udine, si presenta in caserma. Sullo smartphone del compagno ha trovato immagini scioccanti: foto delle proprie figlie, due ragazzine, spiate nei gesti quotidiani e intimi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: La vita privata di Pamela Petrarolo: età, Non è la Rai, ex marito, compagno, figlie

Leggi anche: La stampa internazionale scopre le ceramiche di Daniela Lai | FOTO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Filmava nude le figlie minorenni della compagna: lei scopre tutto sbirciando nel suo telefono. Arrestato per pedopornografia.

Trieste, arrestato elettricista, filmava le figlie nude della convivente e acquisiva filmati da case altrui - Un elettricista residente nella provincia di Trieste è stato arrestato per interferenze illecite nella vita privata. tg.la7.it