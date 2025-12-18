Scoppia il caso Garcia in Belgio Critica il Bruges per l’esonero dell’allenatore e la Federazione Belga lo bacchetta

Il caso Garcia infiamma il Belgio, con il tecnico francese che critica il Bruges per l’esonero di Nicky Hayen, mentre la Federazione Belga risponde invitandolo a concentrarsi sulla Nazionale e a non intromettersi nelle questioni altrui. La polemica accende i riflettori su dinamiche e rapporti tra club e federazione, alimentando un dibattito acceso nel calcio belga.

Nel corso di un'intervista concessa a Dh Sport, il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia ha espresso pubblicamente la propria incomprensione per l'esonero di Nicky Hayen. Si legge su Dh Sport: «È incomprensibile da parte del Bruges averlo esonerato.

