Scoppia il caso assenti all' Ars sospeso il voto della Finanziaria

Un acceso scontro scuote l'Ars: il voto sulla Finanziaria viene sospeso dopo una mare di assenze. Inizialmente, a sollevare la questione è stata l'opposizione, ma presto anche gli alleati si sono trovati in difficoltà, con il capogruppo di maggioranza, Giorgio Assenza, che ha criticato duramente i colleghi di coalizione. Un episodio che mette in discussione compattezza e credibilità dell'intera aula.

Prima è stata l'opposizione a sollevare il caso. Poi perfino Giorgio Assenza, capogruppo del partito di maggioranza, ha preso la parola per attaccare gli alleati. Il clima in cui l'Ars ha ripreso a votare, stamattina, la Finanziaria è fotografato dalla polemica sugli assenti. È stato il 5 Stelle Antonio De Luca a rivelare che «ci sono molti tesserini dei deputati di centrodestra inseriti nello.

Sale la tensione all’Ars, deputati assenti ma cartellini inseriti, Galvagno: “Lavoro per evitare voto segreto su fondo editoria” - Intanto scoppia il caso dei deputati assenti ma con il cartellino inserito come se fossero presenti e va in scena l'intervento di Cateno De Luca che chiede la presenza in aula del Presidente della Reg ... blogsicilia.it

