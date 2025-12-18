Scoperto un nuovo meccanismo dietro il senso di fame | lo studio sulla proteina MRAP2
Una scoperta rivoluzionaria svela il ruolo della proteina MRAP2 nel regolare il senso di fame in relazione al fabbisogno energetico. Questa nuova conoscenza apre strade innovative per individuare persone a rischio obesità, offrendo potenziali strumenti di prevenzione e intervento personalizzato.
La nuova proteina chiave nel regolare il senso di fame in base al fabbisogno di energia potrebbe essere utilizzato come indicatore di rischio per individuare le persone a rischio obesità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Scoperto nuovo meccanismo sviluppo sclerosi multipla, studio italiano
Leggi anche: Sclerosi multipla, scoperto un nuovo meccanismo della malattia
Depressione, scoperto un nuovo meccanismo biologico; Scoperto meccanismo chiave nella regolazione della sintesi proteica; I medici che hanno scoperto il ruolo di una proteina nella lotta contro i tumori; Perché le statine causano dolori muscolari? La spiegazione arriva da un nuovo studio.
Scoperto un nuovo meccanismo dietro il senso di fame: lo studio sulla proteina MRAP2 - Il rapporto con il cibo può essere diverso da persona a persona in base a tanti fattori, non solo sociali, psicologici, ma anche più prettamente biologici. fanpage.it
Tumori del sangue. Scoperto un nuovo meccanismo per distruggere le cellule ‘impazzite’ - Le cellule tumorali ematologiche spengono YAP 1, un gene ‘sentinella’ che individua le cellule danneggiate inducendole all’apoptosi. quotidianosanita.it
Scoperto nuovo meccanismo sviluppo sclerosi multipla, studio italiano - Scoperto un nuovo modo con cui il sistema nervoso può influenzare la produzione di cellule del sistema immunitario che hanno impatto nello sviluppo della sclerosi multipla. adnkronos.com
Scoperto un nuovo sito con migliaia di impronte di dinosauro nella Valle di Fraele, pronto per essere studiato: - facebook.com facebook
Atomi ultrafreddi attraversano barriere impossibili: scoperto nuovo fenomeno quantistico x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.