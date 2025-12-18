Scoperto professore che insegnava in Brianza con due lauree finte | dovrà restituire più di 63mila euro di stipendi

Un professore che insegnava negli istituti superiori della Brianza e del Comasco senza mai aver conseguito una laurea si è scoperto aver percepito oltre 63mila euro di stipendi. La sua vicenda mette in luce un giro di falsificazioni e irregolarità che ha provocato un serio danno all’amministrazione scolastica e all’autenticità del sistema di reclutamento.

Una vita da professore negli istituti superiori della Brianza e del Comasco senza però avere una laurea. È il caso di un professore di 39 anni, condannato dalla corte dei conti della Lombardia a dover risarcire il ministero dell'istruzione e del merito con oltre 60mila euro - per l'esattezza 63.

