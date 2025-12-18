Scoperto il pianeta a limone Orbita una pulsar ed è fatto di carbonio puro

Gli astronomi hanno scoperto un pianeta unico nel suo genere: PSR J2322-2650b, un corpo celeste di carbonio puro che ruota attorno a una pulsar, una stella di neutroni in rapidissima rotazione. Questo mondi insolito, battezzato “a limone” per la sua forma e composizione, rappresenta una scoperta straordinaria nel panorama dell’astrofisica. Un esempio di quanto l’universo possa sorprendere con oggetti incredibili e misteriosi.

© Thesocialpost.it - Scoperto il pianeta "a limone". Orbita una pulsar ed è fatto di carbonio puro Gli astronomi hanno individuato uno degli oggetti più insoliti mai osservati nello spazio profondo: PSR J2322-2650b, un pianeta che orbita attorno a una pulsar, ovvero una stella di neutroni estremamente compatta e in rapidissima rotazione che emette fasci di radiazione dai poli. Secondo la NASA, le potentissime forze gravitazionali della stella deformano il pianeta in una " bizzarra forma a limone ", mentre la sua atmosfera, dominata da elio e carbonio, non trova paragoni conosciuti e mette seriamente alla prova i modelli attuali di formazione planetaria. I dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb mostrano che PSR J2322-2650b si trova a soli 1,6 milioni di chilometri dalla pulsar, una distanza minuscola se confrontata con i 160 milioni di chilometri che separano la Terra dal Sole.

