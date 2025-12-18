Scoperti 2 capannoni abusivi fra Milano e Pavia dove si confezionavano sigarette | 17 arresti

Due capannoni abusivi tra Milano e Pavia sono stati scoperti dalle forze dell'ordine, che hanno smantellato un'organizzazione dedita alla produzione e al deposito di sigarette di contrabbando. L'operazione congiunta della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di 17 persone e alla scoperta di impianti clandestini nascosti nelle aree rurali ai confini delle province.

Milano, 18 dicembre 2025 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano, unitamente ai militari del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, hanno condotto una estesa e articolata operazione congiunta nel settore del contrasto al contrabbando dei tabacchi lavorati e della contraffazione che ha portato all'individuazione, nelle aree rurali ai confini delle province di Milano e Pavia, di 2 opifici occulti dediti alla lavorazione, al confezionamento e al deposito di sigarette. In tale contesto sono stati identificati 17 lavoratori di nazionalità ucraina e moldava, tutti tratti in arresto in flagranza dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati e contraffazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

