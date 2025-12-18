Scontro tra due auto | due feriti in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina a Montevarchi, lungo via Gramsci, coinvolgendo due vetture. L’impatto ha causato il ferimento di due persone, prontamente assistite e trasportate in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Incidente in via Gramsci. È accaduto a Montevarchi nella mattina di oggi, giovedì 18 dicembre, e ha coinvolto due auto. Sono rimaste ferite due persone, una donna di 43 anni e un uomo di 63 anni, ed entrambi sono stati trasferiti in codice 2 all'ospedale La Gruccia.

