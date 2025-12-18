Nella piazzetta del Faro si accendono i toni tra amministrazione e opposizione, dopo l’ultima operazione. Mentre la prima assicura trasparenza e rispetto delle norme, i contrari sollevano dubbi e critiche. Una disputa che mette in evidenza le tensioni politiche locali e il desiderio di chiarezza per la comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla piazzetta: "Operazione fatta nel rispetto della legge"

L’operazione piazzetta del Faro "è fatta nella massima trasparenza e correttezza" ribatte l’amministrazione comunale all’opposizione. Mentre Sabrina Vescovi, segretaria del Pd, rincara la dose: "Oggi la civica di centrodestra minaccia esposti, quando nel 2020, periodo in cui erano al governo, avevano previsto la vendita della palestra Martinelli per un valore presunto di 1,5 milioni, senza nemmeno una perizia, con l’evidente intenzione di farla poi trasformare in appartamenti. Noi in cambio avremo una piazza, un nuovo pezzo di viale e tante opportunità. Loro non si sa dove li avrebbero usati, come non si sa che fine hanno fatto i milioni di euro che hanno incassato con la vendita delle azioni di Hera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

