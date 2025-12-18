Scontro sugli sgomberi di via Quarti Comune e Pd | Una vera vergogna Il centrodestra | devono ringraziare

Lo scontro sugli sgomberi di via Quarti prosegue tra le diverse forze politiche, evidenziando tensioni e divergenze di opinione. L’operazione interforze, che ha portato all’evacuazione di nove alloggi Aler e a numerosi interventi, ha suscitato reazioni contrastanti, tra accuse di vergogna e ringraziamenti. Un episodio che mette in luce la complessità e le tensioni legate alla gestione degli alloggi occupati e alla sicurezza nel quartiere.

© Ilgiorno.it - Scontro sugli sgomberi di via Quarti. Comune e Pd: "Una vera vergogna". Il centrodestra: devono ringraziare Scontro su via Quarti. L’operazione interforze di martedì, la terza in tre mesi dopo San Siro e Giambellino, si è conclusa con lo sgombero di 9 alloggi Aler occupati, mentre in altri 10 casi gli abusivi hanno sottoscritto una dichiarazione in cui si sono impegnati a lasciare le abitazioni entro fine anno; il bilancio conclusivo parla anche di due arresti, 14 chili di droga sequestrati, 12 veicoli rimossi e due tonnellate di materiali smaltiti da Amsa. "Voglio esprimere il mio sconcerto per le modalità dell’intervento – il post dell’assessore comunale al Welfare Lamberto Bertolè –. Non si ripristina la legalità con interventi muscolari che mettono in estrema difficoltà le persone più vulnerabili, creando paura e allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Suvereto, scuola elementare isolata da mesi. Il Comune: "Una vergogna, Telecom intervenga prontamente" Leggi anche: Maxi furto la notte di Capodanno, i ladri passano da un’impalcatura: “Ditta e Comune devono pagare” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Utenze staccate dopo gli sgomberi in via Quarti: senza luce e al freddo centinaia di persone; Scontro sugli sgomberi di via Quarti. Comune e Pd: Una vera vergogna. Il centrodestra: devono ringraziare. Scontro sugli sgomberi di via Quarti. Comune e Pd: "Una vera vergogna". Il centrodestra: devono ringraziare - Smantellati un centinaio di allacci abusivi a gas ed energia elettrica (disattivati per ... ilgiorno.it

Rocca-Gorgoglione (Fratelli d’Italia): bene sgomberi in via Quarti, lo Stato è presente grazie alla Prefettura - com) Milano, 16 dicembre 2025 – “Dopo anni di illegalità e degrado in via Quarti, il blitz in corso fa bene al quartiere. mi-lorenteggio.com

Sgombero stabili in via Palmanova, momenti di tensione

CAMPANIA OGGI: Scontro tra D'Alterio e Salvini sui Campi Rom - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.