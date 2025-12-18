Scomparso da Roma da una settimana | ansia a Tito per Marco Giosa avvistamenti in Brianza e a Torino

Da una settimana, la scomparsa di Marco Giosa, 23 anni, ha suscitato preoccupazione e paura tra amici e familiari. Dopo aver lasciato Roma lo scorso 11 dicembre, sono stati segnalati avvistamenti in Brianza e a Torino, alimentando speranze e interrogativi. Le ricerche, intense e continue, non hanno ancora portato alla sua individuazione, mantenendo alta l’attenzione e l’angoscia nella comunità.

È trascorsa una settimana senza alcuna notizia di Marco Giosa, 23 anni, studente universitario scomparso improvvisamente da Roma lo scorso 11 dicembre. Le ricerche, coordinate dalle forze dell'ordine, proseguono senza sosta e si estendono ormai su più regioni. A rendere pubblico l'allarme è stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, che ha diffuso l'appello attraverso i propri canali social, rilanciato nelle ore successive anche da trasmissioni televisive e associazioni di volontariato. Chi è Marco Giosa. Marco è uno studente universitario fuorisede, originario di Tito, piccolo comune della provincia di Potenza.

