Scomparsa di Mimì | Francesco Manzo si costituisce parte civile

La scomparsa di Mimì Manzo prosegue nel suo complicato percorso giudiziario, con un nuovo sviluppo: Francesco Manzo si costituisce parte civile. L’udienza preliminare, svoltasi ieri a Avellino, è stata rinviata al 15 aprile 2026, a causa di una questione procedurale. Un episodio che aggiunge ulteriore attesa e tensione a una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

Si arricchisce di un nuovo passaggio l'iter giudiziario legato alla scomparsa di Mimì Manzo. L'udienza preliminare, celebrata ieri davanti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, è stata rinviata al 15 aprile 2026 a causa di una questione procedurale.

Caso Mimì Manzo, rinviata l’udienza preliminare ad Aprile 2026 per un problema procedurale - L'udienza preliminare del caso di Mimì Manzo, prevista stamattina davanti al gip del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, è stata rinviata al 15 aprile 2026. corriereirpinia.it

