Scomparsa angoscia per una 16enne che ha fatto perdere le proprie tracce

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intensifica l’angoscia a Copparo per la scomparsa di una 16enne, scomparsa mercoledì 17 senza lasciare tracce. La comunità si mobilita, sperando in un lieto ritorno e nella scoperta di quanto accaduto. La preoccupazione cresce, mentre familiari e amici chiedono aiuto per ritrovare la giovane e portarla di nuovo tra le braccia di chi le vuole bene.

Cresce l'angoscia a Copparo per la scomparsa di una 16enne di cui non si hanno più notizie da mercoledì 17. Il padre ha denunciato l'allontanamento e la Prefettura di Ferrara ha quindi attivato il piano di ricerca provinciale per le persone scomparse. Secondo quanto riferito, Barajmsa Dalipovski. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

