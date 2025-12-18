L’Aquila piange la scomparsa di Silvano Palmerini, stimato imprenditore e figura di rilievo nel territorio. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 83 anni, rappresenta una perdita significativa per la comunità aquilana, che ha conosciuto e apprezzato il suo contributo nel settore economico e sociale. Palmerini lascia un’eredità di impegno e passione che resterà indelebile nel cuore della città.

© Laprimapagina.it - Scompare a 83 anni l’imprenditore aquilano Silvano Palmerini

L’AQUILA- Ho appreso con profonda tristezza la notizia della morte dell’imprenditore Silvano Palmerini, figura di spicco nel panorama economico e sociale aquilano. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo nella comunità, ma anche nella nostra famiglia, legata da vincoli di parentela e di affetto alla sua. Il padre di Silvano, Luigi, era cugino di primo grado di mia madre Lina, oltre che parente di mio padre Vinicio. Tra lo zio Luigi e mia madre esisteva un rapporto di confidenza e vicinanza quasi fraterno. Da questo legame è nata una lunga amicizia e il rispetto reciproco tra le nostre famiglie, che ha riguardato tutti i figli di zio Luigi e zia Pietta: Irma, Osvaldo, Silvano, Corradino e Teresa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Leggi anche: Dalle auto di lusso al carcere: imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata, sconterà sei anni

Leggi anche: Sale su un autobus e scompare, ritrovati dopo vent'anni i resti della 27enne: il giallo di Malgorzata Wnuczek

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scompare a 83 anni Maurizio Sella, a lungo presidente di Banca Sella Holding - “Il gruppo Sella comunica con profondo dolore che nella tarda serata di ieri è mancato Maurizio Sella, a causa di una malattia che si è improvvisamente e rapidamente aggravata”. ilsole24ore.com

, Venerdì 16 Dicembre 2022 Scompare a 53 anni a causa di una leucemia l'ex calciatore e allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standardtopic=Accadde+Oggi+16+dicembre - facebook.com facebook