Sclerosi multipla neurologo | Attenzione a non scambiare sintomi per recidiva'

La sclerosi multipla può presentare sintomi che si confondono con quelli influenzali, portando a possibili fraintendimenti. Un neurologo avverte che le reazioni dell’organismo contro infezioni temporaneamente riacutizzano sintomi preesistenti, rendendo fondamentale una corretta interpretazione dei segnali. Conoscere le differenze è essenziale per garantire diagnosi precise e interventi tempestivi, migliorando la gestione della malattia e la qualità di vita dei pazienti.

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - I sintomi influenzali "possono essere scambiati per una recidiva, ma questo accade perché i meccanismi di difesa dell'organismo, quando entrano in azione contro un'infezione, possono far riaffiorare temporaneamente sintomi vecchi. La sclerosi multipla raramente richiede un intervento neurologico immediato. Nella maggior parte dei casi i disturbi collegati alla malattia non vanno gestiti nel giro di minuti, ma nell'arco di giorni". Così Pietro Iaffaldano, professore associato di Neurologia all'università di Bari 'Aldo Moro' e Clinical Project Coordinator del Big Multiple Sclerosis Data Network, in un articolo pubblicato sul sito livinglikeyou.

