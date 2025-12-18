Sciopero Atac a Roma venerdì 19 dicembre 2025 | stop di 4 ore su Metro C e bus di Tor Vergata orari e linee a rischio

Venerdì 19 dicembre 2025, a Roma, si prevede uno sciopero Atac di 4 ore dalle 9:00 alle 13:00, che potrebbe causare disagi nella circolazione di Metro C e bus di Tor Vergata. La protesta potrebbe influenzare gli spostamenti di molti cittadini, rendendo necessarie soluzioni alternative e attenzione agli aggiornamenti sui servizi. Resta aggiornato per conoscere eventuali variazioni e pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Nuovi possibili disagi per chi si muove con il trasporto pubblico a Roma. Venerdì 19 dicembre 2025 è stato proclamato uno sciopero Atac di 4 ore, con fascia di agitazione dalle 9:00 alle 13:00. La protesta non riguarda l’intera rete, ma solo: Il resto del servizio (incluse le altre linee metro) è previsto regolare, salvo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

