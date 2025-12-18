Sciopero Atac a Roma venerdì 19 dicembre 2025 | stop di 4 ore su Metro C e bus di Tor Vergata orari e linee a rischio

Venerdì 19 dicembre 2025, a Roma, si prevede uno sciopero Atac di 4 ore dalle 9:00 alle 13:00, che potrebbe causare disagi nella circolazione di Metro C e bus di Tor Vergata. La protesta potrebbe influenzare gli spostamenti di molti cittadini, rendendo necessarie soluzioni alternative e attenzione agli aggiornamenti sui servizi. Resta aggiornato per conoscere eventuali variazioni e pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Sciopero in Atac dopo le aggressioni ai lavoratori. L'elenco delle linee a rischio - Sciopero di 4 ore dei lavoratori Atac che operano sulla metro C e presso la rimessa Tor Vergata dei bus. romatoday.it

Sciopero generale a Roma il 12 dicembre, a rischio treni e scuola: Atac non aderisce alla protesta - Sciopero generale di 24 ore a Roma il 12 dicembre, coinvolgerà vari i settori pubblici e privati. fanpage.it

Per la mattina di venerdì 19 dicembre previsto uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13, esclusivamente per il personale della linea C della metropolitana e del deposito bus ATAC di Tor Vergata, che serve la zona est della città. Servizio regolare per le met - facebook.com facebook

#Atac | #sciopero | #19dicembre Proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00, per venerdì #19dicembre, a rischio i servizi che riguardano il personale della linea C della metropolitana e del deposito bus di Tor Vergata buff.ly/KKajK9t #Lucev x.com

