Scintille tra le panchine di Napoli e Milan | Ma basta! Niente stretta di mano tra Conte e Allegri

Le tensioni tra Napoli e Milan esplodono durante la semifinale di Supercoppa Italiana, lasciando i protagonisti a distanza e senza il tradizionale gesto di fair play. Un confronto acceso tra le panchine che sottolinea le emozioni e le rivalità di una sfida carica di adrenalina e passione.

Napoli-Milan, scintille Oriali-Allegri. Conte a tre azzurri: "Fate più pressing" - Quella tra il Napoli e il Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, è una partita certamente molto sentita da entrambe le squadre. msn.com

Il tecnico scudettato al passo d'addio? Sarebbe la prima tessera a cadere: la situazione delle panchine delle big e tutti i possibili incastri - I verdetti di questa giornata di campionato daranno il via al domino delle panchine che anche quest'anno coinvolgerà molte alle "nove sorelle" che sono nella parte sinistra della classifica. gazzetta.it

Appunti di viaggio Juve-Roma, la febbre del sabato sera e il tratto distintivo nelle due panchine di Gasperini e Spalletti. Personalità forti, aggrappati alla forza delle idee, lettura delle partite in campo, gavetta, disciplina, mentalità, il fuoco dentro. Due vincent x.com

CASO DIDU, SCINTILLE CHIEVO-PALAZZOLO Il Chievo avrebbe contattato il tecnico e non il Palazzolo, che si dice sorpreso dalla vicenda - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.