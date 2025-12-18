Scintille tra le panchine di Napoli e Milan | Ma basta! Niente stretta di mano tra Conte e Allegri

Le tensioni tra Napoli e Milan esplodono durante la semifinale di Supercoppa Italiana, lasciando i protagonisti a distanza e senza il tradizionale gesto di fair play. Un confronto acceso tra le panchine che sottolinea le emozioni e le rivalità di una sfida carica di adrenalina e passione.

Scintille tra le panchine di Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana: dopo il fischio finale niente stretta di mano tra Conte e Allegri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

scintille panchine napoli milanNapoli-Milan, scintille Oriali-Allegri. Conte a tre azzurri: "Fate più pressing" - Quella tra il Napoli e il Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, è una partita certamente molto sentita da entrambe le squadre. msn.com

