Scienza tecnologia ingegneria matematica | all' Omar è open donnaay solo rosa

L’istituto Omar di Novara apre le sue porte alle studentesse con un evento speciale dedicato alle donne nelle discipline STEM. Un’occasione unica per scoprire, imparare e condividere passione e talento in un ambiente stimolante e inclusivo. Il 19 dicembre, un open day tutto al femminile per ispirare nuove generazioni e promuovere l’uguaglianza di genere nel mondo della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Un appuntamento tutto esclusivamente "rosa". L'istituto Omar di Novara organizza per domani, 19 dicembre, l'open d(onna)ay rivolto soltanto alle studentesse.L'obiettivo è quello di presentare percorsi al femminile nelle Stem, vale a dire scienza, tecnologia, ingegneria, matematica. In Europa le iscrizioni ai percorsi universitari Stem (sigla inglese che indica Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) restano ferme al palo, nonostante la crescente domanda di competenze tecniche.

