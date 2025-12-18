Scienza dei dati e sviluppo sostenibile | borse di ricerca da 23mila euro per neolaureati

Sei un giovane laureato in discipline tecnico-scientifiche o sociali con esperienza in data science? Questa è un'opportunità imperdibile: le borse di ricerca da 23mila euro offerte da Isi Foundation e Fondazione Crt ti permettono di contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso progetti innovativi in intelligenza artificiale, salute pubblica e impatto sociale. Non lasciarti sfuggire questa chance di fare la differenza e avanzare nella tua carriera scientifica.

Isi Foundation, Istituto per l’Interscambio Scientifico, e Fondazione Crt mettono a disposizione di neolaureati italiani e stranieri, in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche tra cui informatica, fisica, matematica, statistica, o in scienze sociali con esperienza in data science, 10 Borse di Studio di Ricerca Applicata nel campo della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, la salute pubblica e l’impatto sociale. Il bando del progetto Lagrange-Fondazione Crt è aperto fino al 2 febbraio 2026. Le Borse, del valore di 23 mila euro ciascuna consentiranno ai vincitori di svolgere un tirocinio interdisciplinare di 12 mesi presso i laboratori di Isi Foundation, lavorando al fianco di scienziati dei dati di altissimo profilo e di agenzie internazionali di primaria importanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

