Il nuovo film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise promette di sorprendere. Il teaser, dal tono catastrofico e surreale, mostra Cruise in una scena insolita, tra danza e caos. Un evento cinematografico atteso che unisce due grandi talenti, generando curiosità e aspettative altissime tra gli appassionati.

© Cinemaserietv.it - Sciatto e trasandato: Tom Cruise danza con una pala nel teaser “catastrofico” di Iñárritu

È stato finalmente svelato il titolo del nuovo, attesissimo film interpretato da Tom Cruise. Il progetto, affidato alla regia di Alejandro González Iñárritu, rappresenta un evento di rilievo sia per la carriera dell’attore sia per quella del cineasta messicano. Il film si intitola Digger ed è una produzione Warner Bros. e Legendary Entertainment. L’uscita è programmata per il primo ottobre 2026. Si tratta di una data strategica già utilizzata dallo studio per titoli di forte richiamo commerciale e potenziale autoriale. Il primo poster e il teaser del titolo presentano una linea guida chiara: Digger viene definito “ una commedia di proporzioni catastrofiche”, suggerendo un tono volutamente eccessivo, grottesco e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Leggi anche: Tom Cruise ritorna a puntare agli Oscar con il nuovo film di Iñárritu e il teaser svela il titolo del progetto

Leggi anche: Tom Cruise sorprende il mondo nel film di Alejandro G. Iñárritu