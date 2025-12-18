Sci Odermatt vince in Val Gardena Paris è terzo

Dominik Paris torna protagonista sulla Saslong di Val Gardena, salendo sul podio dopo una prova emozionante. Sul tracciato ridotto, il campione azzurro conquista il terzo posto, completando un'ottima performance alle spalle di Odermatt e Von Allmen. Un ritorno di rilievo per l'atleta italiano, che continua a dimostrare il suo talento sulle piste più impegnative delle Alpi.

Roma, 18 dic. (askanews) – Un eterno Dominik Paris torna sul podio della Val Gardena: il campione azzurro è terzo nella prima discesa sulla Saslong, su percorso accorciato, recupero della prova non disputata a Beaver Creek, alle spalle di Marco Odermatt e di Franjo Von Allmen. Il campione della Val d’Ultimo fa segnare il miglior riscontro nel primo e ultimo intermedio, cedendo per soli 19 centesimi di secondo rispetto all’1’24?48 che vale ad Odermatt il 50esimo successo della carriera. Sale invece a quota 51 il bottino complessivo dei podi di Paris nel massimo circuito, il 33esimo in discesa. Si tratta della quarta volta per Paris sul podio in Val Gardena: nel 2014 era stato terzo in discesa e secondo il giorno dopo in superG, mentre nel 2023 ha saputo imporsi proprio in discesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

