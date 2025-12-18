Sci alpino Val Gardena | Odermatt vince Paris sul podio e sei azzurri nei primi 15

Sul suggestivo sfondo della Saslong, tra nebbia e sospensioni, si è svolta una spettacolare manche di sci alpino. Marco Odermatt si impone con prestazione dominante, mentre Dominik Paris conquista un importante terzo posto, il suo primo podio stagionale. Ottimo risultato anche per gli azzurri, con sei di loro nei primi 15, testimonianza della forza e della competitività del team italiano in una gara condizionata dalle avverse condizioni meteorologiche.

Sulla Saslong gara condizionata dalla nebbia e più volte sospesa: Marco Odermatt domina la discesa accorciata, Dominik Paris è terzo e conquista il primo podio stagionale. Italia protagonista con quattro atleti in top 10. Grande prova di squadra per l'Italia nella prima discesa maschile di Coppa del Mondo in Val Gardena.

Discesa Val Gardena, vince Odermatt: distacco risicato su Von Allmen. Terzo Paris (primo podio stagionale) - Spettacolo sulla Saslong, la prima libera è dello svizzero che ha vinto con uno scarto di pochi centesimi. sport.quotidiano.net

LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it

IDEONA PARIIIIIISSSS “L’idea di come fare bene c’è”, aveva detto prima del via! ECCOME SE C’ÈÈÈÈÈÈÈ Il nostro Domme chiude terzo nella discesa di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena! MERAVIGLIAAAAAA #ItaliaTeam FISI - Federazi - facebook.com facebook

A TUTTO SCI ALPINO Se la prova femminile a Val-d’Isère non vi basta, non preoccupatevi… Ci sono anche i ragazziiiii! In Val Gardena va in scena la discesa di Coppa del Mondo! Otto azzurri jet sono pronti a dare tutto dalle 11.45! Facciamo il tif x.com

