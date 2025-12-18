Sci alpino Val Gardena al via | gli azzurri pronti alla sfida sulla Saslong

La Val Gardena si prepara ad accogliere lo sci alpino, con gli azzurri pronti a sfidarsi sulla leggendaria Saslong. Dopo l’annullamento della seconda prova cronometrata, l’atmosfera si anima con tre gare concentrate in pochi giorni, promettendo emozioni e spettacolo. Gli atleti italiani sono determinati a lasciare il segno in questa tappa fondamentale del circuito, tra adrenalina e passione per la disciplina.

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: primo appuntamento sulla Saslong, i pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it

Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Val Gardena, Val d’Isere ed Alta Badia, canali, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara ad affrontare lo sprint che la condurrà alla breve sosta per le festività natalizie. oasport.it

Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook

ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

