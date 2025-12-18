Sci alpino Val d’Isère | Goggia subito davanti nella prima prova di discesa

Sofia Goggia apre con il piede giusto la sua avventura a Val d’Isère, dominando la prima prova di discesa sulla Oreiller–Killy. Con un tempo che la proietta in testa, l’azzurra dimostra di essere in forma e pronta a puntare alla vetta, lasciandosi alle spalle le avversarie statunitensi in un match che promette spettacolo.

Ottimo avvio per Sofia Goggia sulla Oreiller–Killy: l’azzurra firma il miglior crono nella prima prova cronometrata davanti alle statunitensi. Sabato la discesa, domenica il superG. Sofia Goggia inizia nel migliore dei modi il fine settimana di Coppa del Mondo a Val d’Isère. Sulla pista Oreiller–Killy, la campionessa azzurra ha fatto segnare il miglior tempo nella . 🔗 Leggi su Sportface.it

SOLIDISSIMA Pronti, via… e Goggia vola come il vento a Val-d'Isère! Sofi mette tutte dietro e si impone con il MIGLIOR TEMPO nella prima cronometrata di discesa libera! La tappa francese di Coppa del Mondo di sci alpino parte alla grandeeeeee!

GIÙ L'ACCELERATORE Lo sci alpino femminile azzurro torna sul podio di Coppa del Mondo grazie a Goggia! A St. Moritz abbiamo visto una Sofy solida in velocità, terza sia in discesa sia in superG… E la rivediamo con piacere!