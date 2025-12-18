Sci alpino oggi in TV dove vedere la Discea Libera in Val Gardena | orari e programma
Oggi, giovedì 18 dicembre 2026, apre il lungo weekend dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino in Italia. La Discea Libera in Val Gardena promette emozioni e adrenalina, offrendo agli appassionati un'occasione imperdibile di seguire le sfide dei migliori atleti. Scopri gli orari e il programma completo per vivere al meglio questa giornata di grandi sci.
Oggi giovedì 18 dicembre 2026 inizia il lungo weekend sulle nevi italiane della Coppa del Mondo di sci alpino. Si incomincia con la discesa libera in programma alle 11.45 e in chiaro su Rai 2 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt Coppa del Mondo di Sci Alpino 202526
