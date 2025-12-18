Schlein a Genova | nessun incontro con la sindaca Salis

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein a Genova non ha incontrato la sindaca Silvia Salis, come anticipato. L'incontro, promosso da Music for Peace e a cui la segretaria Dem ha partecipato, si è concentrato su altri temi e interlocutori. La mancata occasione di dialogo tra le due protagoniste evidenzia, ancora una volta, le tensioni e le dinamiche politiche che caratterizzano il contesto locale.

schlein a genova nessun incontro con la sindaca salis

© Genovatoday.it - Schlein a Genova: nessun incontro con la sindaca Salis

Alla fine non si sono incontrate Elly Schlein e Silvia Salis. Lo si è capito al termine dell'incontro organizzato da Music for Peace alla quale la segretaria Dem era invitata e dove ha dialogato con il presidente dell'associazione Stefano Rebora e con il giornalista Matteo Macor.Schlein, parlando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Genova, la sindaca Salis cerca un avvocato per i diritti Lgbtq+: e perché nessun legale dedicato alle persone con disabilità?

Leggi anche: Pd, Schlein in serata a Genova. In dubbio incontro con Salis

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ellie Schlein a Music for Peace a Genova, giovedì 18 dicembre.

schlein genova nessun incontroSchlein a Genova: nessun incontro con la sindaca Salis - La prima cittadina impegnata fino a tarda sera in consiglio comunale, le due si sono sentite telefonicamente ... genovatoday.it

Pd, niente incontro tra Salis e Schlein in visita a Genova - (askanews) – La sindaca di Genova Silvia Salis non ha incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein in visita questa sera nel capoluogo ligure perché impegnata in una seduta fiume del C ... askanews.it

schlein genova nessun incontroSchlein a Genova ma Salis resta in Comune - La segretaria del Partito Democratico non ha mai nascosto la sua vicinanza con il capoluogo ligure, che dal primo giorno ha espresso il suo appoggio. primocanale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.