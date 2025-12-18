Schlein a Genova | nessun incontro con la sindaca Salis
Elly Schlein a Genova non ha incontrato la sindaca Silvia Salis, come anticipato. L'incontro, promosso da Music for Peace e a cui la segretaria Dem ha partecipato, si è concentrato su altri temi e interlocutori. La mancata occasione di dialogo tra le due protagoniste evidenzia, ancora una volta, le tensioni e le dinamiche politiche che caratterizzano il contesto locale.
Alla fine non si sono incontrate Elly Schlein e Silvia Salis. Lo si è capito al termine dell'incontro organizzato da Music for Peace alla quale la segretaria Dem era invitata e dove ha dialogato con il presidente dell'associazione Stefano Rebora e con il giornalista Matteo Macor.Schlein, parlando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ellie Schlein a Music for Peace a Genova, giovedì 18 dicembre.
