Schlein a Genova | Il governo sblocchi gli aiuti italiani per Gaza basta bugie

A Genova, Schlein chiede al governo di sbloccare gli aiuti italiani per Gaza, denunciando menzogne e chiedendo trasparenza. Nella sede di Music for Peace, evidenzia come in Italia l’unica voce in crescita sia quella della spesa militare, sottolineando l’importanza di investire nel sociale e nella pace, invece di aumentare gli armamenti. Un appello a cambiare rotta e a mettere al centro i valori di solidarietà e dialogo.

Schlein a Genova: “Invito la presidente del Consiglio ad abbassare i toni” - Schlein a Genova: "Invito la presidente del consiglio ad abbassare i toni" Genova – “Invito la presidente del consiglio e il governo ad abbassare i toni, perché abbiamo sentito anche ieri delle parole ... ilsecoloxix.it

Meloni e la patrimoniale: “Mai con la destra al Governo”. Schlein: “Salassi per le famiglie e aiuti ai ricchi” - Roma, 8 novembre 2025 – “Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. quotidiano.net

Schlein a Genova: giovedì sera l’incontro con Rebora a Music for Peace x.com

Ellie Schlein a Music for Peace a Genova, giovedì 18 dicembre facebook

