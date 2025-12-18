Schlein a Genova | Il governo sblocchi gli aiuti italiani per Gaza basta bugie
A Genova, Schlein chiede al governo di sbloccare gli aiuti italiani per Gaza, denunciando menzogne e chiedendo trasparenza. Nella sede di Music for Peace, evidenzia come in Italia l’unica voce in crescita sia quella della spesa militare, sottolineando l’importanza di investire nel sociale e nella pace, invece di aumentare gli armamenti. Un appello a cambiare rotta e a mettere al centro i valori di solidarietà e dialogo.
La leader del Pd nella sede di Music for peace: "L'unica cosa che cresce in Italia è la spesa militare, dire no al 5% del Pil in armi".
