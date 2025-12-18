Schifani Sicilia cresce più della mediaFI? Leadership Tajani non in discussione

La Sicilia si distingue per un fermento che sfida gli stereotipi, dimostrando un progresso superiore alla media nazionale. In questo contesto, le parole di Schifani sottolineano un’Isola in continua evoluzione, mentre Tajani conferma la solidità della leadership di Forza Italia. Un quadro di rinnovamento che apre nuove prospettive per il futuro della regione.

PALERMO (ITALPRESS) – “I dati raccontano una Sicilia diversa dagli stereotipi: un’Isola in movimento, che cresce più della media nazionale. Il Pil ha registrato aumenti a doppia cifra e l’occupazione è salita del 12,6%, con oltre 170mila nuovi posti di lavoro”. Lo dice, in un’intervista a Il Giornale, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Sono nate – aggiunge – più di 60mila nuove imprese e gli investimenti aumentati grazie alla semplificazione delle procedure autorizzative che abbiamo introdotto. Anche l’export segna risultati record come dice la Cgia di Mestre. Una dinamica positiva confermata anche da Bankitalia, Istat, Svimez e Confartigianato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

