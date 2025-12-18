Schierati in Bielorussia i missili ipersonici russi Oreshnik

Il 17 dicembre, la Bielorussia ha visto il dispiegamento del nuovo sistema missilistico russo Oreshnik, portando una presenza strategica e potente nel cuore dell’Europa orientale. Questi missili ipersonici rappresentano un avanzato passo tecnologico e militare, sottolineando le dinamiche di alleanze e tensioni nella regione. La loro entrata in servizio segna un importante sviluppo nel panorama geopolitico, suscitando attenzione e preoccupazioni a livello internazionale.

Il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik è entrato in servizio sul territorio bielorusso a partire da mercoledì 17 dicembre. Lo ha annunciato Aleksandr Lukashenko durante l'Assemblea Popolare Bielorussa che si è svolta a Minsk. «Le prime posizioni sono equipaggiate con il sistema missilistico Oreshnik». È arrivato ieri e sta entrando in servizio", ha dichiarato Lukashenko. Gli Oreshnik sono missili balistici a raggio intermedio in grado di eludere le difese aeree e di trasportare testate nucleari.

Bielorussia, il missile Oreshnik schierato da ieri. Londra: «Ci colpirebbe in 8'». La fake news sui 360mila soldati al confine - Lo ha confermato il presidente Lukashenko nel suo discorso alla nazione e al Parlamento bielorusso ... msn.com

Lukashenko, 'i missili russi Oreshnik sono stati schierati in Bielorussia' - Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik è entrato in servizio sul territorio bielorusso a partire da ier ... msn.com

