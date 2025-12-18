Schianto tra sei auto lungo l' autostrada A1 feriti e code di 5 chilometri

Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli sulla A1, poco prima delle 19, nei pressi di Terre di Canossa. L’impatto ha causato feriti e lunghe code di circa 5 chilometri, creando disagi e preoccupazione tra gli automobilisti in transito. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Poco dopo le ore 19 di giovedì 18 dicembre si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada A1, in direzione Bologna, nei pressi del casello di Terre di CanossaCampegine. Sei auto si sono scontrate in un maxi tamponamento. Sul posto sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco di.

