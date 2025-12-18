Schianto sul ponte Manzoni | due donne ferite caos viabilità

Nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, il traffico sul ponte Manzoni di Lecco si è drasticamente interrotto a causa di un grave incidente. Due donne sono rimaste ferite, generando disagi e confusione tra gli automobilisti. La viabilità ha subito un pesante rallentamento, mentre le autorità intervenivano sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e garantire l’assistenza.

Serio incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre sul trafficato ponte Manzoni di Lecco. Lo scontro tra due automobili ha provocato il ferimento di due donne e pesanti ripercussioni sulla circolazione della Statale 36 in direzione nord, con conseguenze a catena sulla viabilità.

