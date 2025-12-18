Schianto in Italia Rita e Franco morti così | la scena drammatica all’arrivo dei soccorsi

Una tragedia improvvisa scuote Narni: Rita e Franco sono deceduti in un terribile incidente stradale. La scena, drammatica e sconvolgente, ha lasciato sotto shock la comunità locale, che si stringe nel dolore per la perdita di due figure molto conosciute e amate. La tragedia ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, lasciando un segno indelebile tra amici e familiari.

© Thesocialpost.it - Schianto in Italia, Rita e Franco morti così: la scena drammatica all’arrivo dei soccorsi Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Narni, improvvisamente confrontata con la perdita di due persone molto conosciute. Le vittime del grave incidente stradale sono i coniugi Franco Bontempo, di 80 anni, e Rita Cecchini, di 75, residenti in strada di Sant’Urbano. La notizia della loro scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando cordoglio e vicinanza alla famiglia. Secondo quanto ricostruito, giovedì mattina i due anziani erano usciti di casa per andare a fare la spesa. Alcuni testimoni che hanno incrociato l’autovettura hanno riferito di una condotta di guida definita “ strana ” da parte dell’80enne, un dettaglio che fa ipotizzare come l’uomo potesse aver già iniziato a sentirsi male mentre era al volante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: “Tutti morti”. Italia, incidente spaventoso all’alba: la scena agghiacciante davanti ai soccorsi Leggi anche: Italia, bus va a fuoco in mezzo al traffico: soccorsi a sirene spiegate. La situazione drammatica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Schianto scooter-auto: muore a 18 anni mentre va a scuola - In Italia x.com Schianto scooter-auto: muore a 18 anni mentre va a scuola - In Italia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.