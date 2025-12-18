Schianto in Italia Rita e Franco morti così | la scena drammatica all’arrivo dei soccorsi
Una tragedia improvvisa scuote Narni: Rita e Franco sono deceduti in un terribile incidente stradale. La scena, drammatica e sconvolgente, ha lasciato sotto shock la comunità locale, che si stringe nel dolore per la perdita di due figure molto conosciute e amate. La tragedia ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, lasciando un segno indelebile tra amici e familiari.
Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Narni, improvvisamente confrontata con la perdita di due persone molto conosciute. Le vittime del grave incidente stradale sono i coniugi Franco Bontempo, di 80 anni, e Rita Cecchini, di 75, residenti in strada di Sant’Urbano. La notizia della loro scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando cordoglio e vicinanza alla famiglia. Secondo quanto ricostruito, giovedì mattina i due anziani erano usciti di casa per andare a fare la spesa. Alcuni testimoni che hanno incrociato l’autovettura hanno riferito di una condotta di guida definita “ strana ” da parte dell’80enne, un dettaglio che fa ipotizzare come l’uomo potesse aver già iniziato a sentirsi male mentre era al volante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
