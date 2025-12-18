Schiacciata sotto l' auto dopo un volo di 100 metri | giovane mamma gravissima trovata per caso dopo ore

Una giovane mamma di 29 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata schiacciata sotto un’auto, a seguito di un volo di circa 100 metri. L’incidente, avvenuto mercoledì 17 dicembre a Vestone, in Valsabbia, è stato scoperto casualmente ore dopo. Attualmente, si trova in rianimazione agli Spedali Civili di Brescia, dove lotta tra la vita e la morte, con condizioni ancora critiche ma in lieve miglioramento.

Resta ricoverata in rianimazione agli Spedali Civili di Brescia, in condizioni ancora gravissime ma in lieve miglioramento, la giovane mamma di 29 anni rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 17 dicembre a Vestone, in Valsabbia. L'incidente sarebbe rimasto a lungo "invisibile" a chi transitava sulla strada: sbalzata fuori dall'abitacolo e schiacciata sotto la propria auto, è stata trovata dopo due ore grazie al cane di un pas

