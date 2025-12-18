Scherma | Lucrezia Paulis | bronzo in Coppa del Mondo a Vancouver e nuove sfide negli Emirati

Dopo una stagione ricca di successi, Lucrezia Paulis si prepara a nuove sfide. Dalla conquista del bronzo a Vancouver alla medaglia di bronzo a squadre agli Europei di Genova, la schermitrice italiana continua a dimostrare talento e determinazione. Un percorso di crescita e passione che la vede protagonista nel panorama internazionale, pronta a scrivere nuovi capitoli della sua carriera.

Lucrezia Paulis si racconta dopo una stagione 2025 ricca di soddisfazioni: dal podio di bronzo alla Coppa del Mondo di Barcellona al bronzo a squadre agli Europei di Genova, fino al bronzo in coppa del mondo di Vancouver ad inizio dicembre. In questa intervista parliamo di: la crescita tecnica nella spada femminile la gestione della pressione in competizione la preparazione alla stagione 202526 il valore della squadra e le ambizioni future Se ami la scherma italiana e vuoi capire come si costruisce un atleta internazionale, questo è l’appuntamento giusto! #LucreziaPaulis #Scherma #Spada #CoppaDelMondo #Europei2025 #ItaliaTeam? conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

