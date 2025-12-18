Scavi tra Brancaccio e lo Sperone | da gennaio in diverse strade limitazioni alle auto per sei mesi
A partire da gennaio, tra Brancaccio e lo Sperone, saranno in vigore restrizioni temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse vie, per sei mesi. L’intervento, volto a permettere i lavori di scavo della società E-distribuzione, coinvolge via Brasca, svincolo Giafar, via Giafar e via Conte Federico, e mira a migliorare la rete elettrica della zona.
L'ufficio Traffico e mobilità ha emanato una ordinanza per la limitazione della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in via Brasca, svincolo Giafar, via Giafar, via Conte Federico e zone limitrofe per consentire lavori di scavo della società E-distribuzione, che gestisce la rete di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
