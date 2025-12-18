Scatti hot e ricatti sessuali tra infermieri finisce la relazione e lo manda sotto processo

Un caso di scatti hot e ricatti sessuali tra infermieri si conclude con un procedimento giudiziario. Dopo la fine della relazione, uno degli imputati si trova a dover affrontare un processo, che si è concluso con una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte civile. La vicenda mette in luce le conseguenze legali di comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro.

Un anno e quattro mesi di reclusione e il risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. E' quanto disposto dal giudice monocratico Giuseppe Zullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Franca Lippiello, infermiera in servizio presso l'ospedale civile ‘San. 🔗 Leggi su Casertanews.it

