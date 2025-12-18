Scattano altre 8 interdittive antimafia per imprese interessate ai lavori delle Olimpiadi

Il Ministero dell’Interno ha emesso otto nuove interdittive antimafia, coinvolgendo imprese interessate ai lavori delle Olimpiadi di Milano Cortina. Queste misure rafforzano i controlli e la prevenzione, assicurando la trasparenza e la legalità nelle operazioni legate agli eventi olimpici. La decisione sottolinea l’impegno delle autorità nel tutelare l’integrità delle infrastrutture e delle attività connesse ai Giochi invernali.

Otto nuove interdittive antimafia sono state adottate dal Ministero dell'Interno (Struttura per la prevenzione antimafia) in relazione a imprese che avevano fatto richiesta di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori per le opere connesse alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

