Scattano altre 8 interdittive antimafia per imprese interessate ai lavori delle Olimpiadi
Il Ministero dell’Interno ha emesso otto nuove interdittive antimafia, coinvolgendo imprese interessate ai lavori delle Olimpiadi di Milano Cortina. Queste misure rafforzano i controlli e la prevenzione, assicurando la trasparenza e la legalità nelle operazioni legate agli eventi olimpici. La decisione sottolinea l’impegno delle autorità nel tutelare l’integrità delle infrastrutture e delle attività connesse ai Giochi invernali.
Otto nuove interdittive antimafia sono state adottate dal Ministero dell'Interno (Struttura per la prevenzione antimafia) in relazione a imprese che avevano fatto richiesta di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori per le opere connesse alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: L’ombra della camorra su due imprese, scattano le interdittive antimafia della prefettura di Terni
Leggi anche: Interdittive antimafia dal prefetto di Napoli: tre le ditte interessate
Antimafia, il punto della prefetta: "Interdittive, sempre al lavoro. Contenta dei risultati raggiunti" - L’ufficio Antimafia della Prefettura è al centro di una delicata e complessa riorganizzazione delle sue forze. ilrestodelcarlino.it
8 ARRESTI PER RAPINA A FOGGIA Colpi negli esercizi commerciali, scattano le manette - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.