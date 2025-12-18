Scambio elettorale mafioso | sospeso il consigliere Gavino De Gregorio

Un'ombra di scandalo si abbatte su Terracina: Gavino De Gregorio, consigliere comunale, è stato sospeso dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per scambio elettorale mafioso, culminata con il suo arresto. La decisione della prefetta Vittoria Ciaramella segue le verifiche sul suo operato, gettando un'ombra sulla politica locale e riaccendendo il dibattito sulla legalità e la trasparenza nelle istituzioni.

Gavino De Gregorio è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale di Terracina. Lo ha disposto la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, dopo l'inchiesta che lo ha travolto e che ieri, 17 dicembre, ha portato al suo arresto. Il consigliere era stato eletto nella lista del sindaco Giannetti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

