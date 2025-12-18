SC Paderborn-SV Darmstadt venerdì 19 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 19 dicembre 2025 alle 18:30, scendono in campo SC Paderborn e SV Darmstadt, entrambe a quota 32 punti dopo 16 turni. Una sfida decisiva per la corsa alla promozione diretta in Bundesliga, con le due squadre che si contendono punti preziosi per consolidare la loro posizione e avvicinarsi al secondo posto, lontano solo un punto. Un incontro che promette spettacolo e tensione, con tutto in palio.

SC Paderborn e SV Darmstadt procedono appaiati a quota 32 punti in classifica dopo 16 giornate, a un solo punto del secondo posto che vale la promozione in Bundesliga senza passare per gli spareggi. Uno scontro diretto in piena regola dunque, confermato anche dalle quote antepost dei bookmaker. I padroni di casa hanno collezionato dieci . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

