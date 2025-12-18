SBC | Álex Baena Tour Mondiale 86 OVR – Qualità e Corsa sulla Fascia

Scopri Álex Baena Tour Mondiale, la nuova sfida disponibile in SBC. Questa carta 86 OVR offre una combinazione perfetta di qualità e corsa sulla fascia, rendendola un elemento versatile del tuo team. Con statistiche equilibrate tra velocità, tiro e passaggio, Baena si adatta sia come ala che come regista largo, portando imprevedibilità e dinamismo in campo. Non perdere l'occasione di aggiungerlo alla tua rosa!

SBC: Álex Baena Tour Mondiale (86 OVR) – Qualità e Corsa sulla Fascia È disponibile la sfida per sbloccare Álex Baena Tour Mondiale (86 OVR). Il talento del Villarreal riceve una carta estremamente versatile, capace di agire sia come ala pura che come regista largo, grazie a statistiche molto equilibrate tra velocità, tiro e passaggio. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Tour Mondiale Álex Baena 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivi) Statistiche Chiave 86 OVR ES, AS, ATT 4 4 ESAS: Regista largo; ES: Attaccante interno VEL 90, PAS 87, DRI 86, TIR 85 Ruolo Plus: Ala (ESAS), Falso 9 (ATT).

