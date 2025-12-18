Sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici la tragedia in Abruzzo

Una tragica fatalità scuote l’Abruzzo: durante una partita di padel ad Ancarano, un uomo perde la vita dopo aver battuto la testa. Un evento improvviso e drammatico che ha lasciato sgomenta la comunità locale, mentre amici e testimoni si trovano di fronte a un dramma inaspettato e sconvolgente.

Tragedia in Abruzzo, ad Ancarano, dove un uomo è morto dopo aver battuto la testa mentre stava giocando a padel. Come riporta l'Ansa, vittima è Pasquale Allevi, 66 anni, ex sindaco di Folignano (Ascoli Piceno) e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute. Il dramma si è consumata nella serata.

Morto mentre gioca a padel: la tragedia in campo e i soccorsi disperati per salvare Pasquale Allevi. Cosa è successo - Il fatto è accaduto a Ancarano, la salma dell’ex sindaco di Folignano e titolare di Pianeta Salute, è stata messa a disposizione della famiglia dopo che i carabinieri hanno sentito i presenti ed esclu ... msn.com

Sbatte la testa mentre gioca a padel: morto a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano leggi --> https://www.teleone.it/2025/12/18/sbatte-la-testa-mentre-gioca-a-padel-morto-a-66-anni-pasquale-allevi-ex-sindaco-di-folignano/ - facebook.com facebook

