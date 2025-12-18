Sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici la tragedia in Abruzzo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragica fatalità scuote l’Abruzzo: durante una partita di padel ad Ancarano, un uomo perde la vita dopo aver battuto la testa. Un evento improvviso e drammatico che ha lasciato sgomenta la comunità locale, mentre amici e testimoni si trovano di fronte a un dramma inaspettato e sconvolgente.

sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici la tragedia in abruzzo

© Ilpescara.it - Sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici, la tragedia in Abruzzo

Tragedia in Abruzzo, ad Ancarano, dove un uomo è morto dopo aver battuto la testa mentre stava giocando a padel. Come riporta l'Ansa, vittima è Pasquale Allevi, 66 anni, ex sindaco di Folignano (Ascoli Piceno) e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute.Il dramma si è consumata nella serata a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Pasquale sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici

Leggi anche: Batte la testa e muore mentre gioca a padel: addio a Pasquale Allevi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pasquale sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici; Sbatte la testa mentre gioca a padel: morto a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano; Pasquale sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici.

sbatte testa mentre giocaPasquale sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici - Inutili i soccorsi dei sanitari che hanno provato a rianimarlo ... today.it

sbatte testa mentre giocaMorto mentre gioca a padel: la tragedia in campo e i soccorsi disperati per salvare Pasquale Allevi. Cosa è successo - Il fatto è accaduto a Ancarano, la salma dell’ex sindaco di Folignano e titolare di Pianeta Salute, è stata messa a disposizione della famiglia dopo che i carabinieri hanno sentito i presenti ed esclu ... msn.com

Cade mentre gioca e sbatte la testa, la piccola Hajar non ce l’ha fatta - Per tre giorni ha combattuto tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dove era stata ricoverata, ma alla fine la notizia che tutti temevano è arrivata. bergamonews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.