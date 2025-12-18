Sbaglia marcia | con l’auto finisce in un giardino

Una manovra sbagliata può trasformarsi in un episodio inaspettato e sorprendente. Immagina di voler mettere la retromarcia, ma per errore ingrani la prima e premi a tutto gas, finendo dritto in un giardino privato. Un momento di disattenzione che sottolinea quanto possa essere importante essere sempre vigili e precisi alla guida.

Pensa di mettere la retromarcia invece sbaglia e ingrana la prima a tutto gas che la fa piombare dentro il giardino di una abitazione. E' successo ieri pomeriggio, lungo la discesa molto ripida di via Lamaticci, tra i quartieri del Piano e della stazione. Al volante della vettura c'era una donna di 70 anni che non ha riportato ferite tanto che ha rifiutato il trasporto in ospedale della Croce Gialla intervenuta insieme al 118 sul posto, per prestare i primi soccorso. L'incidente è avvenuto attorno alle 16. L'automobile ha abbattuto una piccola recinzione, delle piante che si trovavano nel giardino per poi fermarsi con il muso contro il muro della palazzina.

